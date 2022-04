Deux heures, trente-dix minutes et quatorze secondes, voici le temps qu’il a fallu à Maël Gentgen pour venir à bout des 42,195 km du marathon de Namur ce dimanche. Un temps XXL pour l’athlète de Heinstert (Attert) qui a pris la première place et qui a explosé son record personnel de quatre minutes. "Je ne m’attendais absolument pas à gagner et je n’allais pas là-bas pour cela, sourit le sympathique attertois. J’avais un peu regardé les chronos des années précédentes et vous aviez des mecs qui descendaient sous les deux heures. Je n’espérais même pas réaliser un excellent chrono car j’étais moins préparé que lors de mes dernières participations. Si j’ai directement senti que les jambes répondaient bien ? En fait, quand j’ai démarré, j’étais avec Yannick Antoine, que je connais très bien. Nous étions tous les deux en tête et avec l’adrénaline, tu ne sens pas la douleur."