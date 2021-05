Le RCS Onhaye et l’Athénée Royal de Dinant-Herbuchenne ont choisi d’unir leurs forces pour proposer, dès le mois de septembre, une option foot études. Le projet, vieux de neuf ans, a été présenté ce jeudi en fin de journée. "On n’est pas dans du Foot-Elite qui peut fermer les portes des rêves de certains enfants. Ici, les garçons rentrent avec un niveau de commencement et seront évalués selon leur progression", explique Lionel Brouwaeys, directeur sportif du club.

Bien que ce projet soit ancien de neuf ans, il faut remonter à octobre 2020 pour voir le président du club, Jean-Yves Ska, se tourner vers l’Athenée de Dinant-Herbuchenne et sa préfète, Christelle Goris, qui a accueilli cette proposition avec engouement.

Cette option foot études s’adressera pour sa première année aux élèves de 3e et 5e technique de transition afin d’avoir, dès septembre 2022, une option foot études en 3e, 4e, 5e et en rhétos.