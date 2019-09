Plus de 200 jeunes sont venus soutenir la D3 face à Courtrai mais cela n’a pas suffi pour signer un premier succès « à domicile »

Le deuxième match de championnat à domicile était particulier pour Belgrade. Ce vendredi soir, l’équipe s’est délocalisée au Hall Octave Henry à Saint-Servais, antre du Basket Namur Capitale. Un espace bien plus confortable pour effectuer la traditionnelle photo de tous les affiliés du club. Les 23 équipes étaient conviées et 230 joueurs sur les 283 que compte le BC Belgrade se sont déplacés. C’est donc devant une belle chambrée que les Verts ont reçu Courtrai, leader de la série avec un trois sur trois. Malheureusement, ils n’ont pas pu offrir la victoire à leurs sympathisants. La faute à un premier quart complètement loupé (9-21). «Nous n’avons pas pu mettre l’agressivité suffisante pour contrer les points forts des Flandriens et cela les a mis en confiance » confie le coach Didier Themans. «On a eu le mérite de revenir à plusieurs reprises à quatre ou cinq points dans le dernier quart mais là, j’estime que les arbitres n’ont pas été corrects. Ce n’est déjà pas normal de désigner deux directeurs de jeu du nord du pays pour une telle rencontre. Enfin, cela n’explique pas non plus totalement la défaite. Suite aux nombreuses blessures, c’était la première fois cette semaine qu’on a pu s’entraîner à dix. Il est logique de manquer de fluidité offensive. » Belgrade reste bloqué à un succès en trois rencontres avant un périlleux déplacement aux Giants B, de nouveau un gros morceau de la série.

Belgrade – Courtrai 59-62

12-21, 29-36, 39-49

Belgrade : Beca 17 (2x3), Despontin 5, André 3, Dewez, Meirlaen 2, Tsasa 1, Depouhon 12, Cerquarelli 14 (1x3), Dendas, Mommer 1, Thiry 4.