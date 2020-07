Une reprise light pour les Meutis, avec des exercices VMA, de conservation du ballon et des ateliers physiques au programme. Plusieurs joueurs manquaient néanmoins à l'appel : Boreux, Kinif, Chauviaux, Saz et Rouffignon (vacances) tandis que Paquet (dos) et Tossen (cheville) étaient bien présents mais blessés. Farikou était quant à lui absent de dernière minute.



Le T2 Eric Adam a notamment mis l'accent sur le physique et les mesures d'hygiène. "Vu les récents chiffres, je vous demanderai d'être très rigoureux par rapport aux gestes barrière pendant les exercices. Faites attentions à ne pas trop vous rapprocher, idem dans les files ou dans les vestiaires. Pour le physique, je considère que l'endurance de base est déjà acquise."

Ce dimanche, une sortie course dans les bois de Spy est prévue. Les Verts auront encore un entraînement lundi puis joueront face à Grand-Leez jeudi en amical. Parmi les autres amicaux, on peut notamment citer Spy, Jodoigne, les Francs Borains ou Aische.