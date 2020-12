Crise du Covid-19 oblige, la 40e édition du jogging de la Descente de la Lesse n’a pu avoir lieu en août dernier. Qu’à cela ne tienne. L’organisation a déjà reprogrammé l’événement au 21 août.

En attendant, les sportifs sont invités à se replonger dans l’histoire de cette course populaire pour revivre les moments intenses au travers d’une brochure rétrospective. Celle-ci est déjà parue en 2000 et 2010. Elle relate chaque édition depuis sa création en 1981 avec comptes rendus et photos de ces dix dernières années. “Elle a à chaque fois été actualisée avec, désormais, des photos en couleur pour ces dix dernières années”, explique André Richard, coordinateur de la Descente de la Lesse et infographiste.

© DR

Dans cette rétrospective, le lecteur pourra également revoir le palmarès de l’épreuve, lire de nouveaux textes et admirer les photos, majoritairement issues de la photothèque d’Albert et Jacqueline Del Forno. “Il s’agit d’un couple qui est présent depuis une trentaine d’années sur l’événement et qui prend des photos. Ils mitraillent !”

Cette brochure met également en avant l’ambiance de cette course devenue mythique dans la région et au-delà. “C’est une course en ligne de 21 ou 12 km. Ce type d’épreuve devient très rare. Il est plus facile de faire quelque chose en boucle. C’est une course organisée par des coureurs, pour des coureurs. Il y a également une après-course qui fait aussi partie de l’ambiance générale de l’événement.”