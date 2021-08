On commence à connaître l’Eendracht Alost en province de Namur. Ce club historique qui a longtemps évolué en D1 nationale et qui a vu transiter des joueurs tels que Mertens, De Bilde, Van Himst, Vande Walle et bien d’autres se dressera pour la troisième fois de suite en autant d’années sur la route d’un club namurois en Coupe de Belgique. Les Alostois, qui évoluent en D2VV, se déplaceront à Onhaye (le match devrait être avancé à samedi soir) dans le cadre du 5e tour de la Croky Cup. Il y a deux ans, les Walhérois avaient déjà reçu les Anversois et s’étaient inclinés 0-1. L’an dernier, c’est la Jeunesse Tamines qui s’était déplacée à Alost avec, la aussi, une défaite sur un score arsenal.