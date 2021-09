Bien en place et visiblement animés des meilleures dispositions dès le coup d’envoi, les Sambriens ont toutefois sombré samedi soir en terre montoise.

Déjà largués à mi-parcours suite à des moments d’égarement payés au grand comptant, les visiteurs, pourtant loin de capituler à l’image de cet autre penalty joliment détourné par Aromatorio (59e), n’ont plus jamais su inverser la tendance, carte rouge (pour rouspétances) et blessures (la cuisse pour François, les ischios pour Leemans) noircissant le tableau pour de bon.

Bref, l’entraîneur Manu Kenmogne ne pouvait que constater et surtout déplorer les dégâts à l’issue du match. "Mentalement, le premier but encaissé nous a coupé les jambes et notre élan du même coup car nous étions partis sur de bonnes bases."

Un souci ne venant jamais seul, le mentor camerounais fut amené ensuite à remodeler son échiquier pour les causes évoquées supra : "Il n’y avait rien de tactique dans ces permutations mais seulement la nécessité de replâtrer l’équipe suite aux bobos. La spirale n’est pas positive pour l’instant, j’en conviens, mais j’ai foi en mes joueurs. Ils sont réceptifs et c’est une raison de croire en des jours meilleurs."

Parmi eux, Giresse Mwémwé qui n’entend absolument pas jeter le manche après la cognée. "Il importe de relever la tête et de travailler les points perfectibles. Il y a des erreurs à ne plus commettre, comme ces cadeaux hautement préjudiciables. Nous sommes capables de beaucoup plus mais il est impératif de ne plus offrir autant de largesses à l’adversaire. En infériorité numérique, on s’est davantage époumoné sur ce grand terrain. À forces égales, nous aurions peut-être pu mieux contester la supériorité montoise mais Mons a bien géré son avance. De notre côté, il a fallu revoir nos ambitions à la baisse et ne pas prendre de casquette (sic)."

La venue prochaine du CS Brainois permettra d’y voir plus clair… On l’espère en tout cas.

La fiche technique :

Mons : Petron ; Verstraeten, Dervite, Jansen Da Silva, Bachy ; Dubois, Drouven (87e Privitera) ; Debenest (69e Kabeya) ; Ait Oudhia, El Araichi (72e Elatlassi), Loemba.

Tamines : Aromatario ; Leemans (69e Tandoum), Bojovic, Piret ; Mwemwe, Charlier ; Depaelemaere (63e Kabeya-Devilers), François (46e Rossini), Salime ; Sallas, Bulfon (63e Mathy).

Arbitre : M. Blanni.

Avertissements : Loemba, Bulfon.

Exclusion : 58e Salime.

Les buts : 13e El Araichi (1-0), 25e Loemba sur penalty (2-0).