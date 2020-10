L’Union Namur n’a pas fait dans la dentelle samedi soir face à la Renaissance Mons 44. Les Merles ont infligé un score de forfait à leurs adversaires montois.

Avec trois buts et deux assists, le médian Frederic Rosmolen est l’homme du match. Repositionné derrière l’attaquant Bombele depuis plusieurs rencontres, il avait ce samedi un rôle plus libre et n’hésitait pas à écarter sur les flancs.