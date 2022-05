Il ne manque plus qu’une victoire à Loyers pour obtenir le titre en R1 Messieurs. Victorieux à Kain le week-end dernier lors de la première manche de la finale, les joueurs de Julien Marnegrave ont les cartes en main. Une victoire ce soir à la maison et le titre est dans la poche. "Est-ce que nous avons commandé des t-shirts et du champagne ? Franchement, je ne suis au courant de rien du tout", sourit Pierre Demars. "J’ai juste pris congé jeudi au cas où (rires). Mais tâchons avant tout de nous concentrer sur le sportif et sur notre jeu. Psychologiquement, c’est mieux de ne pas être au courant si certaines choses se préparent. Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons vraiment envie de terminer en deux manches et de pouvoir décrocher le titre chez nous. Notre groupe le mérite vraiment."