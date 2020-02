Elle était dans l’air depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle. La passation de pouvoir l’UR Namur FLV entre Christophe Graulus et le duo Bernard Annet-Frédéric Étienne a eu lieu ce jeudi soir. Bernard Annet est sans doute un parfait inconnu aux yeux du grand public. Ce patron d’une société active dans le photovoltaïque, Alma Terra basée à Erpent, a pourtant déjà tenté ces dernières années de pénétrer dans le monde du football de notre province. Il a notamment déjà pris contact avec Jambes, Wépion, Loyers, Naninne ou encore l’Arquet mais cela n’a finalement jamais été plus loin. "Ils étaient d’accord que j’intègre leur comité mais pas que je reprenne leur club, c’est normal", explique l’intéressé qui a déjà été président de Marche-en-Famenne en P3 pendant quatre ans. Il a alors décidé de créer, il y a un an, son propre club de Namur City mais pas dans les délais imposés par l’Union belge, ce qui a eu pour conséquences qu’il n’a pu aligner qu’une équipe réserve, actuellement 3e de son championnat. "L’ob