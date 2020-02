L’UR Namur n’a jamais été un club comme les autres. Entre affaires financières, éviction de coachs et changements de direction, la vie en bord de Sambre est loin d’être un long fleuve tranquille.

Cet adage se confirme encore avec l’annonce du président Christophe Graulus sur la revente du club à l’issue de la saison.

Le principal intéressé n’a pas répondu à nos appels. Alors, Lucien Roméo, ancien propriétaire namurois et toujours actif en coulisses, évoque cette décision.

"Il y a une dizaine de jours, Christophe est venu me voir pour me faire part de son ras-le-bol. Il m’a dit qu’il en avait marre de devoir s’occuper de tout, tout seul. Il m’a donc dit qu’il arrêterait en fin de saison, mais on ne devait pas l’annoncer maintenant. Avec les récentes critiques reçues suite aux transferts, il a apparemment modifié son choix ce dimanche soir en l’annonçant. Je ne sais malheureusement pas en dire plus car, désormais, je suis le club comme un supporter et je m’intéresse moins à la vie interne du club", avoue Lucien Roméo.