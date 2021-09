La saga Lamort touche à sa fin. Nous faisons le point avec le principal intéressé.

Valentin, tout d’abord, comment ça va, rétabli de cette gêne au genou qui vous embête depuis deux semaines ?

"Oui, je me sens prêt à 100 %. C’est arrivé un petit peu par hasard en même temps que ma mise à l’écart du groupe, cela tombait bien. Je me suis bien reposé. Après la décision du club, je devais m’entraîner avec la P3. Et lors de la séance de milieu de semaine et j’ai ressenti quelque chose. J’ai préféré prendre aucun risque et j’ai pris du repos. Depuis ce mardi, j’ai repris les entraînements de manière collective et je n’ai eu aucun mal, c’est bon signe."