Avant de s’envoler pour Abu Dhabi, la nageuse namuroise a disputé la finale de l’ISL.

Valentine Dumont n’a pas vraiment le temps de se reposer depuis quelques semaines. La brillante nageuse de Namur vient de terminer voici quelques jours les épreuves de l’International Swimming League.

Si elle avait déjà disputé cette compétition l’an dernier avec une équipe italienne, cette année, Valentine Dumont a relevé un autre challenge puisqu’elle faisait partie de l’équipe du LA Current, une équipe américaine. "Une très belle expérience, commente Valentine Dumont. La compétition a débuté à Naples au mois de septembre avec la compétition classique. Là, avec l’équipe, nous avons décroché la cinquième position. Ensuite, nous nous sommes rendus à Eindhoven pour la phase finale. Nous ne partions pas vraiment en confiance car nous étions dans une partie de tableau assez relevée, mais finalement, nous avons su accrocher les play-off et nous terminons à la quatrième place. Ce n’est pas mal du tout. Je suis contente d’avoir participé avec cette équipe, j’ai appris beaucoup de choses. La mentalité américaine, c’est différent, l’esprit d’équipe n’est pas le même non plus. Comment cette équipe m’a repérée ? En fait, au mois de juin, chaque participant s’inscrit et les équipes font leur sélection, c’est une draft. Ici, les responsables ont vu mes performances, ils ont pris contact avec moi pour me dire que je les intéressais et ils m’ont pris avec eux. Je ne pensais pas spécialement être choisie au départ, mais c’est une belle récompense." (...)