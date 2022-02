Passé longuement par Natoye puis par Belgrade, avant un bref passage en D1 à Liège, Jonas Van Landschoot est une figure bien connue du basket namurois. Son CV en dit long. Après une dernière pige à Nivelles, en R1, il avait décidé de déchausser ses baskets. "Je me suis arrêté juste avant le premier confinement pour m’adonner à la course à pied. Ça faisait deux ans que je me spécialisais dans le trail. Or, on m’a découvert récemment des problèmes pulmonaires, qui m’ont contraint à ralentir la cadence. Pour rester actif, j’ai repris le basket, qui, lui, ne remet pas en question ma santé."

D’autres raisons l’ont mené à refouler les parquets, et cela sous les couleurs de Natoye, pour qui il a joué 7 ans, notamment en D3. "Le coach et ami, Laurent Costantiello, m’a fait quelques appels du pied. Le fait de connaître le président, Yves Van Wonterghem, m’a incité à revêtir à nouveau la tunique jaune. Enfin, moi qui suis amateur de chaussures de basket, ne plus en porter me manquait (sourire)."