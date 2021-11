Les deux joueurs namurois ont été impériaux ce dimanche dans le derby.

Au plus fort de l’orage taminois et durant tout le match, le défenseur central et le dernier rempart namurois ont été déterminants. Une grosse prestation pour Yohan Prévot avant le prochain derby contre Aische, son ancien club. "C’est le fruit du travail avec le coach Gabriele Perone et Jordan Tonnet. Mes arrêts ont été importants mais c’est surtout notre 2e but juste avant la mi-temps qui a orienté la partie."

Omniprésent au sein de sa défense, Loïc Vander Cammen a impressionné par son positionnement et sa puissance dans les duels. "Nous connaissions le style taminois assez aérien vers Rossini. C’est un bon dimanche qui nous permet d’enchaîner tout en gardant le zéro derrière."