De la cuvée 2020, les Vedrinois ont perdu Louis Laffineur, qui a fait le choix de rejoindre le cercle de Roanne en France. “Nous n’avons pas effectué de transferts pour le remplacer, précise Luc Cabrera. Nous n’avons pas trouvé sur le marché belge de joueurs plus forts que nos B0. Nous jouerons donc avec Frédéric Sonnet et Nicolas Degros, nos deux séries A, et François Gobeaux et Gabriel Stanescu, tous deux classés B0.”

On l’aura compris, les Vedrinois viseront dans un premier temps le maintien. Pour ouvrir le bal, les protégés du président Delvaux, reçoivent donc Diest, qui reste le champion en titre… Un titre conquis en 2019. “En 2020, le titre n’a pas été décerné car, la saison dernière, la compétition a été arrêtée après quelques matches.”

Le grand jeu avant la Slovénie ?

Les Diestois, qui alignent notamment Smirnov, sont à nouveau les candidats au titre, avec Hoboken. “On ne s’alignera pas en victimes consentantes. La saison dernière, on avait contraint les Diestois au partage dans notre salle, lors du premier match (3-3). On tentera donc de remettre le couvert.”

Nul doute que Nicolas Degros, qui a repris les entraînements à Blégny depuis un mois, sortira le grand jeu avant de partir le lendemain avec Alessi Massart pour disputer l’Open de Slovénie, qui commence dimanche.