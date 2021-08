La première édition du Trail des vues dinantaises s'est déroulée ce dimanche avec trois parcours de 10, 18 et 27 km au programme. Au lendemain de l'événement, les organisateurs ont dressé un bilan positif de cette grande première.



"On s'attendait à avoir 250 participants, on en a eu 400. C'est donc un grand succès. On a pu les faire passer par des endroits inédits, comme Mont-Fat où plus personne n'allait depuis 25 ans. On était associés au festival de Jazz de Dinant et un concert était organisé au kiosque, le lieu de départ. L'événement a bien fait vivre la ville grâce à notre équipe d'une vingtaine de bénévoles et nos sponsors qu'on remercie", explique satisfait Maxime Laloux, l'un des organisateurs.



"On doit néanmoins peaufiner encore quelques petites chose comme le balisage de certains endroits. On a aussi eu pas mal d'autorisations assez tardivement, on n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours."

Les organisateurs fixent déjà rendez-vous à l'année prochaine pour une seconde édition estivale. "Dans les prochains jours, on devrait par ailleurs pouvoir annoncer une organisation nocturne et hivernale de ce trail pour cette année."