L'ancien coach taminois et namurois trouve son compte chez les Verts.

Arrivé à la tête du Condruzien pour remplacer Jérémi Sinne après quelques rencontres, Vincent André a retrouvé le plaisir de coacher après l'épisode UR Namur FLV. un plaisir qui l'a d'ailleurs poussé à prolonger pour l'année prochaine. « Le condruzien est un chouette club. Je m'y plais bien et je m'entends bien avec les dirigeants. J'aime la nationale mais avec les années, la P1 me convient bien. J'y prends du plaisir », commente le T1 qui a aussi de l'ambition pour l'année prochaine. « Il y a du potentiel dans les joueurs. En y ajoutant quelques jeunes et quelques renforts, on pourrait jouer les quatre ou cinq première places. De la à penser à remonter en nationale, il y a pas à franchir mais on souhaite en tout cas franchir une étape par rapport à cette saison. »

Si Vincent André a prolongé, ce n'est pas encore le cas du reste du staff, notamment du T2 Pierre Salme avec qui il effectue les trajets jusque Hamois. « J'aimerais bien qu'il reste mais il a aussi l'envie de coacher, donc on verra. On a désormais du temps pour bien préparer la suite. »