Vittorio Villano découvre l'échelon provincial pour la première fois.

A 32 ans, Vittorio Villano a déjà connu de nombreux niveaux footballistiques. De la D1 avec le Standard de Liège et Tubize, club avec lequel il a aussi connu la D2, en passant par Heppignies, Lambusart, Fleurus et le RC Mechelen en D3, Waterloo en Promotion B, Pepingen-Halle en Promotion A, Meux en D2 amateurs et Ciney en D3 amateurs.

L'ancien joueur professionnel n'avait toutefois pas encore connu le niveau provincial. Il le découvre cette année avec Ciney. "Si je suis resté, c'est parce que..."