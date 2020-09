Si on oublie les trop nombreuses annulations, c’était la grande nouvelle de ce mercredi : les organisateurs du Trail de la Sibérie (Profondeville) proposeront le 27 février 2021 une version « Ultra », avec des distances de 50, 75 et même 100 km. Oui, vous avez bien lu, la province de Namur va entrer dans la cour des grands !





3 années de préparation

Le Trail de la Sibérie a été lancé en 2018. Jusqu’à présent, il se déroulait exclusivement en nocturne sur des itinéraires assez courts, à savoir 6, 12, 18 et 25 km. Mais ses organisateurs sont des affamés de longues distances, à l’image de leur autre événement phare : l’Ultra Raid des 3 Vallées, un raid VTT se déroulant sur 3 jours (182 ou 250 km, rien que ça). Après avoir préparé le terrain, il était donc temps pour eux de passer un cap, en déclinant leur trail en mode « Ultra ».

Plus c’est dur, plus c’est bon

Ici, on aime quand c’est dur. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que ce trail est organisé chaque année en février. "Généralement, il fait froid et il y a de la boue, ça ajoute un peu de sueur et ce n’est pas plus mal", explique Pierre-Alexandre Van Petegem, de l’équipe organisatrice. "On pense aussi qu’il y a une réelle demande pour des courses longues distances en Belgique car il y en a peu, surtout en début de saison et dans ces conditions. Cela représente beaucoup de travail. Mais quand on aime, on ne compte pas ! Puis, c’est une manière de placer la province de Namur sur la carte internationale du trail, points ITRA à l’appui. Nos paysages le valent bien et on espère que des étrangers vont commencer à s’y intéresser."

En pratique

Les départs des 6, 12, 18 et 25 km (290, 440, 730 et 850 m de D+) seront donnés le 26 février entre 19h00 et 19h45, en nocturne donc, comme ce fut toujours le cas depuis 2018. Si vous êtes plutôt "Ultra", rendez-vous le samedi 27 février.



Les organisateurs annoncent environ 1.700 m de D+ sur le 50 km, 2.200 m sur le 75 km et 3.000 m sur le 100 km, pour lequel une formule relais est proposée (4 x 25 km).



Quatre points ITRA pourront être attribués aux participants de la plus longue distance et les organisateurs vont faire les démarches pour que les 50 et 75 km soient eux aussi agréés. Les inscriptions seront ouvertes le 15 septembre, avec un nombre de dossards limité par course pour garantir aux traileuses et traileurs les meilleures conditions.



A vos claviers donc. Du moins, si vous n’avez pas peur d’affronter la Sibérie !

Plus d’infos sur www.trail-de-la-siberie.com et www.facebook.com/traildelasiberie.