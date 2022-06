Pour les amateurs du cross-triathlon, qui combine la natation en eau libre, le VTT et le trail, un des plus importants week-ends de l’année arrive avec l’Xterra Belgique. Le label Xterra est connu dans le monde entier, avec pas moins de 54 épreuves, dont celle de Namur, qui, dès sa création, en 2016, est devenue l’une des plus populaires du circuit. Comme en 2021, ce n’est plus sur l’esplanade de la citadelle que les athlètes vont se retrouver, mais bien au port de Beez.