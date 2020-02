Il quitte Stockay sur le champ pour remplacer Arnaud Poels limogé ce lundi soir.

Arnaud Poels n’est plus l’entraîneur de Rochefort depuis hier soir. Ce mardi sur le coup de 22h00, la direction rochefortoise s'est exprimée sur cette décision et a déjà annoncé le nom de son successeur. Il s'agit de Yannick Pauletti (36ans), coach de Stockay (D2 amateurs), qui vient de signer un contrat de trois ans et demi. Ce dernier devait quitter le club liégeois en fin de saison mais s'en ira bien plus vite que prévu puisqu'il sera déjà sur le banc de Rochefort samedi soir contre Sprimont. « Yannick a été présenté au groupe ce mardi soir après l’entraînement dispensé sur le terrain synthétique de Marche-en-Famenne par Julien Deglim. Titulaire d’une licence UEFA A et professeur à l’école fédérale des entraîneurs depuis 2016, Yannick vit pour sa passion pour le sport et le football. Nous avions été récemment impressionnés par son coaching et la prestation de Stockay en amical chez nous en septembre dernier, match soldé par une cuisante défaite 0-11 », a indiqué Nicolas Lhoist, vice-président dans un communiqué.

La direction rochefortoise est également revenue sur l'éviction d'Arnaud Poels qu'elle explique par les derniers mauvais résultats. A savoir quatre défaites lors des cinq derniers matchs avec, à chaque fois, au moins trois buts encaissés lors de ces cinq rencontres. « Nous avons estimé que les dernières contre-performances et le niveau de jeu insuffisant proposé depuis décembre trouvaient en partie leurs origines dans le manque de cohésion du groupe et le faible niveau de motivation de certains joueurs. Et qu’il serait difficile pour Arnaud de recréer une dynamique positive à court terme alors que des échéances importantes se profilent à l’horizon, avec la venue de Sprimont puis un déplacement à Huy. Arnaud n’est pas seul coupable des 21 buts encaissés lors des 5 derniers matchs. Les joueurs ont aussi clairement leur part de responsabilité. Sans doute aurions-nous dû aussi intervenir plus tôt dans les problèmes de discipline remontés, d’assiduité aux entraînements, etc. Nous endossons donc aussi une part de responsabilité dans la crise actuelle. La situation au classement n’est certes pas alarmante mais elle pourrait rapidement le devenir si on devait enchaîner de nouvelles contre-performances en février. On a donc tenu à réagir dès cette semaine », a pour sa part indiqué le président Benoit Jeanmart.