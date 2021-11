Jour de match, Yohan Prévot pourra profiter de son petit garçon de 3 mois un peu plus longtemps qu’un samedi habituel. Pour se rendre au stade Bertrand, le gardien des Merles aura à peine 200 m à parcourir. "C’est évidemment très spécial de revenir jouer dans mon jardin, souligne-t-il. Surtout que je connais tout le monde dans mon village. Mais heureusement, je suis pour le moment titulaire, je me ferai moins charrier par les fans que si j’étais sur le banc".

Yohan n’a laissé que de bons souvenirs à Aische. Mais en avril 2020, le gardien également passé par Grand-Leez et Meux avait choisi de changer d’air en signant dans le club où il avait fait ses débuts en première, à 16 ans, lors d’un mémorable tour final contre la D2 de Visé. "Après quatre belles saisons à Aische, j’avais besoin de changer d’air, rappelle le portier de 29 ans. Il me fallait un nouveau défi. À Aische, j’étais dans un certain confort et sans trop de concurrence, je pouvais me permettre de louper un entraînement ou l’autre sans conséquence. Mais j’insiste, j’ai vécu des saisons incroyables avec ce groupe". (...)