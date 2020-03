La nouvelle direction de l'UR Namur accorde sa confiance à Zoran Bojovic.

Après des derniers mois compliqués à la fois sur le plan financier, mais aussi sportif, les nouveaux dirigeants namurois prennent les devants pour la suite. "Le duo Zoran Bojovic et Jean-Christophe Delvaux a été reconduit pour la saison 2020-2021. Un budget et un objectif ont été définis pour l’équipe 1ère (Joueurs-Staff-Matériel-Logistique) et une mission de type « pleins pouvoirs » leur a été confiée (Choix du noyau, Conventions, Système de motivation, Règlement d’Ordre Intérieur, Matériel, Déplacements, etc)", détaille la direction via un communiqué sur son site.

Un nouveau chemin est donc pris pour reconstruire l'UR Namur. La direction explique également que "l’étude de « Perception/Intérêt » a été confiée à JEN Consult implantée dans l’Université de Namur". Ce sont donc des étudiants, supervisés par une chargée de cours, qui devraient remettre les recommandations au club pour le 15 avril, malgré les mesures actuelles contre le Coronavirus.

La direction remercie également les bénévoles qui ont participé au grand nettoyage de Printemps dans les installations du Stade communal des Bas Prés.