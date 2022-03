Les Borains n’ont jamais su se montrer dangereux

A l’exception d’un envoi de Lai trop enlevé et d’une belle sortie de Saussez qui sauvait du pied devant Mmaee juste avant la pause, il n’y avait rien à se mettre sous la dent en première période. Après la pause, les échanges étaient plus rythmés, mais les occasions toujours aussi rares. A dix minutes du terme, une tête de Wijns obligeait Saussez à se détendre pour éviter le pire. Ce n’était que partie remise pour les Anversois, qui dans la foulée trouvaient l’ouverture via Jutten, fraîchement entré au jeu, provoquant un second revers consécutif ce qui complique un peu plus la situation du RFB au classement.

Heist - Francs Borains 1-0

Heist : Van Aerschot ; Wijns, Vande Cauter, Englebert, Nys ; Rosy, Absisan, Troonbeeckx (88e Meddour), Ferreira Carrasco (74e Jutten), Mmaee ; Orye.

Francs Borains : Saussez ; George (58e Deschryver), Alouache, D. Chaabi, Stevens ; H. Chaabi (71e Ebui), Lai (71e Durieux), Niankou, Lauwrensens (84e De Oliveira) ; Habbas (58e Renquin), Crolet.

Arbitre : M. Claes.

Avertissements : George, Stevens, Mmaee, Alouache, Habbas.

Le but : 82e Jutten (1-0).

Aux frontières de l'ennui

Personne ne méritait de l'emporter, une faute de main dans le rectangle en a décidé autrementLa Louvière Centre Tirlemont 0 1C'est par une minute de silence très émouvante en la mémoire des victimes de la tragédie de Strépy dont plusieurs victime étaient impliquées dans le milieu du foot régional que débutait la soirée au Tivoli. Le tempo de la partie n'était pas très élevé et Tirlemont n'avait aucun mal à gérer les quelques velléités locales et cela d'autant que les Loups péchaient souvent par excès d'individualisme et d'imprécision.

Le rythme augmentait quelque peu en seconde période mais la qualité du football proposé faisait toujours défaut. A quelques minutes du terme, Tirlemont transformait un coup de réparation scellant ainsi le sort des Louvierois.



La Louvière Centre - Tirlemont 0-1

La Louvière Centre : Fuakuingi ; Fonkeu, Luhaka, Salem ; Bentayeb, Sakhi, Nkou, Pina (73e Van Der Goten) , Aydouni ; Kasri, Ba.

KVK Tirlemont : Bouzian ; Spaenhoven, Chantrain, Meeus, Matterne (80e Swerten);Kempeneers (90e Lenaers), Jochmans, Claes (27e Laureys), Vos ; Osel, Mputu (90e farin).

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Fuakuingi, Jochmans, Kasri,Mputu

Exclusion :73e Pina

Le but : 84e Meeus sur pen. (0-1)

L'Olympic a su gérer son match

Après sa défaite de la semaine passée, l'Olympic était dans l'obligation de l'emporter mais du surtout de gommer ses erreurs. Face à un adversaire qui pressait haut, les Carolos éprouvaient les pires difficultés. Sans un bon Cremers, Ingelmunster aurait pu mener au score. Dhondt s'offrait deux grosses occasions. Les Dogues, eux ne trouvaient pas le bon rythme et manquaient plusieurs contrôles faciles. A la demi-heure, Van Hyfte passait à deux doigts de débloquer la situation. Mais Félix sauvait les siens de la tête.

Au retour des vestiaires, les Dogues trouvaient rapidement la faille. Sans être plus brillants, ils parvenaient tout de même à poser leur jeu. Guedj était à la bonne place pour reprendre un très bon cenre de Saïdane : 1-0. Dans la foulée, Ingelmunster se trouvait défensivement. Vanderbecq en profitait pour doubler la mise ! Dans la foulée, Khaida ne parvenait pas à planter le troisième. Les visiteurs réduisaient l'écart via Jalloh. Mais l'Olympic l'emportait pour se hisser dans le top 4!

Olympic 2 - Ingelmunster 1

Olympic : Cremers; Saïdane, Corneille, Félix, Lioka Lima (78e Kakudji), Guedj, Ghesquiere, Khaida (78e Zorbo), Ito (90e Perreira), Delbergue (90e Mansouri), Dahmane (53e Vanderbecq).

Ingelmunster : Goblet; Zutterman, Mangan, Libbrecht, Kimpala; Tsague (63e Jalloh), Van Hyfte (73e Antonio), Chayebi (73e Lorthiois), Dhondt; Hervieu, Kumbi (46e Attal).

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Corneille, Jalloh

Buts : 57e Guedj (1-0), 60e Vanderbecq (2-0), 83e Jalloh (2-1).