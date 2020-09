Francs Borains 2 - 1 Tirlemont: des Verts efficaces

Fiche technique

Rupel Boom 0 - 0 RFC Liège: on l'a vu arriver de loin, ce bon vieux 0-0!

Fiche technique

Olympic 1 - 0 Knokke: les Dogues confirment



Fiche technique

En début de match, Tirlemont était le premier à mettre le nez à la fenêtre. Par deux fois, Laureys se loupait. C’est alors que l’on pensait les locaux dominés que Durieux allait provoquer un penalty, converti facilement par Habbas. Le RFB prenait l’avantage sur sa première opportunité ! Quelques instants plus tard, Laureys était trop court sur un centre venu de la droite.Après vingt bonnes premières minutes, Durieux sortait un numéro exceptionnel. Il dribblait cinq hommes et le gardien avant de frapper fort dans le plafond du but. C’est à la demi-heure que le tournant du match survenait : Vandermeulen arrêtait un penalty mal botté. Juste après, un ballon était arrêté par un défenseur de Tirlemont sur la ligne.Après une bonne première, on assistait à une deuxième période peu rythmée. Après dix minutes, Tirlemont était réduit à dix hommes. Ce sont pourtant les visiteurs qui attaqueront toujours et réduiront méritoirement l’écart. En toute fin de match, les Verts se faisaient très peur mais remportaient finalement ce match.: Vandermeulen ; Stevens, Delacourt, Gomis ; Deschryver, Lai, Ebosse (87e Botoko), Lamort (85e Mambabua) ; Durieux, Senaici ; Habbas (65e Dutard).: Hannes ; Spaenhoven, Singh, Vos, Swerten ; Bogaerts, Claes (61e Grancea) ; Matterne, Yagan (61e Van Vaerenbergh), Ventose ; Laureys.: M. Denuit.: Ebosse, Swerten, Gomis.: 55e Spaenhoven (2 j.).: 10e Habbas sur pen. (1-0), 23e Durieux (2-0), 75e Matterne (2-1).Les Anversois n'avaient pas fait de mystère autour de leur intention de laisser Liège assumer le beau rôle. Les hommes de Brncic ne rechignaient pas à la tâche, mais dans leur démarche, ils mettaient une petite heure de jeu pour s'offrir une véritable occasion de but. Kerstenne, peut-être surpris par un premier ballon repoussé par le gardien, rendait le cuir à Deloose. Une possibilité en or, une seule, que le défenseur liégeois, aux six mètres, devait traduire au marquoir!A défaut, les Sang et Marine se contentaient de ce partage blanc, eux qui sont toujours à la recherche d'un succès en ouverture de championnat depuis six ans.: Deloose; Bergiers (68e F. Polizzi), Matarrese, Geudens; Bouhajra, Cwynar, Augustynen, Schaessens, L. Polizzi; Nzinga, Tshimanga (68e Siebens).: Debaty; Gerstmans, Van den Ackerveken, Bustin; D'Ostilio, Kerstenne, Köse, Rôdes, Mouchamps; Lallemand (89e Bruggeman), Martin Suarez.: M. Bourdeaud'Hui.: Martin Suarez, Nzinga, L. Polizzi.Contre une solide équipe de Knokke, l'Olympic réalisait un bon début de rencontre. Mais rapidement les Dogues perdaient le fil. Il fallait un excellent Moriconi pour préserver les filets des Carolos. Juste avant la pause, Guedj touchait tout de même le cadre.Au retour des vestiaires, Charleroi était plus appliqué. Apres l'heure de jeu, Gadi débloquait la situation. Les Carolos s'offraient plusieurs belles occasions. Les visiteurs termineront la rencontre à dix.: Moriconi; Corneillie (46e Moihedja), Castellana, Felix, Lioka-Lima; Gadi (80e Vanderbecq), Ghesquiere, Khaida, Salibur; Guedj (64e Dahmane), Delbergue.: Dhoest; Vanraefelghem, Pierre (77e De Kuyffer), Binst, Koçur, Savaete, Lambo (80e Prez), Mariën, Buysse, Martens, De Wilde.: M. Soors.: Vanraefelghem, Binst, Moihedja, Savaete, Delbergue.: 85e Martens.: 64e Gadi (1-0).