Dessel - Visé 4-3

Les Mosans ont failli revenir sur le fil mais ont subi la loi de leurs hôtes en quête de tour final.

Pour sa première de la saison, Thomé n’a guère été aidé par ses coéquipiers. Une perte de balle de R. Wilmots, un duel aérien perdu face à Haagen, trop de largesse pour Geukens et Cheprassov oublié sur corner, autant d’approximations ou d’erreurs fatales. Côté offensif, il a fallu un superbe tacle contre son camp et un corner pour permettre aux Mosans de pas être irrémédiablement distancé. Perséo redonnait cependant espoir à dix minutes du terme, sans effet positif au marquoir.

Dessel : Kustermans (90e Geladé); Verbeek, Lenaerts, Haagen, Goor; Ghislain, Versmissen, Vanhaen, Cerigioni, Geukens (46e Coeckelbergs); Cheprassov.

Visé : Thomé; Schillings, R. Wilmots, Bonemme; Brrou (9àe El Harrak), Gerits, M. Wilmots, Thuys (66e Legear), Manfredi; Musset Quintais (80e Panepinto), Perséo.

Arbitre : M. Vanboven

Avertissements : /

Les buts : 29e Cerigioni (1-0), 36e Haagen csc (1-1), 37e Haagen (2-1), 40e Geukens (3-1), 52e Musset Quintais (3-2), 66e Cheprassov (4-2), 80e Perséo (4-3)

La Louvière Centre – Rupel Boom 0-2

Les Loups n’ont pu éviter une nouvelle défaite

Le RFB en fait les frais et sera barragiste



Malgré de la bonne volonté, les Loups n’ont rien pu faire, face à des Anversois qui étaient dans l’obligation de l’emporter pour se maintenir en N1. Dans le même temps, Tirlemont battait le Patro, du coup, les Francs Borains sont barragistes. Après avoir tenu un peu plus d’une mi-temps, le jeune Latragna, impérial jusque-là, lâchait le ballon sur une passe en profondeur, Abaz était à l’affut pour prolonger dans le but vide. Dans la foulée, Sula doublait les chiffres suite à un corner, assurant le maintien des siens.

La Louvière Centre : Latragna ; Diakhaté, Luhaka, Salem-Ngabou (82e Bouabid), Prokhorov (82e Baaloul) ; Dosso, Sakhi, Jobé (67e Antinoro), Enegued (58e Aydouni), Bentayeb ; Ba (82e Forestier).

Rupel Boom : Laverge ; Kesteleyn, Medelinskas, Kanu, Matarrese ; F. Polizzi (46e Peeters), Lukebakio (89e Van Den Steen), L. Polizzi, Sula (89e Bantu), Abaz (80e Tshimanga) ; Nzinga (89e Bergiers).

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Salem-Ngabou, Prokhorov, L. Polizzi, Kanu, Luhaka.

Les buts : 53e Abaz (0-1), 55e Sula (0-2).