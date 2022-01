Francs Borains - Tirlemont 1-0

Lors d’une première demi-heure équilibrée, les visiteurs se créaient la première occasion du match via un coup franc de Jochmans qui prenait la direction de la lucarne, mais Saussez veillait au grain. Le RFB répliquait immédiatement avec un centre de Lauwrensens sur lequel Hedy Chaabi arrivait un poil trop court. Ensuite, les Borains prenaient le jeu à leur compte, Lai envoyait une belle frappe que Bouzian stoppait en deux temps. Après la pause, ils continuaient à pousser et obtenaient un corner, un cafouillage s’en suivait, mais personne ne parvenait à pousser la balle au fond du but. Ce n’était que partie remise, puisque quelques minutes plus tard, sur un corner de Lauwrensens, Lai déviait de la tête pour Drice Chaabi, le gardien repoussait, mais Goncalves était à l’affût pour donner l’avance aux siens. Tirlemont poussait pour recoller au score, mais n’y parvenait pas, au grand bonheur des Hennuyers qui remportent leur premier succès depuis le 31 octobre.



Fiche technique

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane ; Crolet (67e Renquin), Durieux (86e Niankou), Lai, Lauwrensens ; H. Chaabi, Goncalves (75e Caufriez).

Visé - Mandel 1-0

: Bouzian ; Chantrain (79e Struys), Bogaerts, Vos, Jochmans ; Singh (67e Kempeneers), Matterne, Claes (85e Farin) ; Laureys (67e Vanweerts), Yagan (85e Mputu), Meeus.: M. Massaki.: Singh, Crolet, Chantrain, Durieux, Jochmans.: 57e Goncalves (1-0).