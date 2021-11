Visé regarde vers le bas

Les Visétois savaient où ils mettaient les pieds dans le Limbourg. Leur mission tenait de l'impossible chez un adversaire jusqu'à présent intouchable à domicile: quatre victoires, un partage et toujours pas le moindre but encaissé.

Pour corser leur tâche, les hommes de José Riga se déplaçaient au Patrostadion le soir même où l'hôte limbourgeois avait la possibilité de chiper le leadership de la série à un RFC Liège au repos ce week-end. Pour savourer ce moment, le Patro de Stijnen devait impérativement signer une septième victoire consécutive.

Visé, sous pression au vu de ses résultats actuels décevants, ne se heurtait pourtant pas à une autre opposition que celle attendue en face. Fidèle à ses principes de jeu, le Patro misait sur son organisation défensive et ses reconversions rapides vers l'avant. Sauf que l'équipe visétoise, aux intentions moins risquées qu'à l'accoutumée, ne se jetait pas dans la gueule du loup limbourgeois. Les hommes de Riga étaient prévenus : pour entretenir l'espoir d'un succès, ils devaient aussi veiller à ne pas concéder le premier but de la partie. Mieux: Visé se procurait d'abord cette possibilité, via El Harrak puis Thuys. Le Patro réagissait ensuite, aidé par l'une ou l'autre sortie approximative de Guarneri.

Les Visétois, dès la reprise, criaient même au penalty, et à raison, quand Corstjens écartait du bras une frappe cadrée de Déquaire. Le Patro s'impatientait, s'énervait même, et Visé restait solide. Mais ce qui ne devait pas arriver pour les Visétois arrivait à un quart d'heure du terme: une perte de balle, un effort de Bounou sur son flanc, une reprise à bout portant de Naudts, troisième but en sept jours! L'affaire était pliée. Le Patro passe en tête. Visé, dépassé par Tirlemont et rattrapé par Knokke, doit désormais regarder vers le bas.

Patro Eisden - Visé 1-0

Patro: Belin, Vandergeeten, Renson, Corstjens, Dijkhuizen, Massengo, Gueroui, Baysal (82e Kenne), Bounou (86e Brouwers), Arenate (67e Boonen), Naudts.

Visé : Guarneri, Bonemme, R. Wilmots, Déquaire, Manfredi, Cascio, El Harrak (51e Cavagnera), Gerits (84e Gueye), Thuys, Perseo, Legear (82e Sangaré)

Arbitre: M. Allaerts

Avertissements: Arenate, Thuys, Cascio, Manfredi, Gerits, Gueroui

Le but: 76e Naudts (1-0).

Défaite logique pour les Francs Borains

C’est un petit miracle pour les Borains, si à la pause, le score était toujours vierge, tant ils concédaient des occasions à Tirlemont. En effet, Saussez s’interposait avec brio à deux reprises devant Jochmans et Claes, tandis que Yagan en position idéale plaçait au-dessus de la cible. Juste avant la pause, cela se compliquait un peu plus pour les visiteurs qui perdaient George et Durieux sur blessure. Les locaux s’octroyaient encore deux grosses possibilités via une tête plongeante de Mputu juste à côté, et un tir contré de Vos que prolongeait dans le but Yagan, mais ce dernier était hors jeu. Le seul tir cadré côté hennuyer était à mettre à l’actif de Renquin, mais sa tentative n’inquiétait guère Bouzian. Dès la reprise, Saussez sortait une nouvelle fois le grand jeu devant Yagan, mais ne pouvait cette fois rien faire sur l’envoi de Jochmans qui donnait méritoirement l’avance aux siens. Si Saussez effectuait un nouvel arrêt déterminant, son équipe mettait un peu plus le nez à la fenêtre pour tenter d’arracher un partage flatteur, mais ne parvenait pas à mettre le danger dans la défense locale, subissant ainsi un troisième revers consécutif. Même si en toute fin de match, le RFB aurait pu bénéficier d’un penalty pour une main.

Tirlemont - Francs Borains 1-0

Tirlemont : Bouzian ; Farin, Bogaerts, Vos (70e Swerten) ; Struys (80e Matterne), Kempeneers (63e Coenen), Jochmans, Yagan, Claes, Spaenhoven (80e Singh) ; Coenen.

Francs Borains : Saussez ; Alouache, Pejcic, Deschryver ; George (36e Caufriez), Durieux (37e Lauwrenssens), Lavenant, Renquin, Abderrahmane ; Valadas (74e De Oliveira), Habbas.

Arbitre : M. Vanboven.

Avertissement : Struys.

Le but : 57e Jochmans (1-0).

La victoire attendra au Tivoli

Les hostilités lancées, les supporters n’ont pas dû attendre longtemps avant de voir leurs couleurs ouvrir le score pour la première fois de la saison au Tivoli. À la 7e minute, sur une erreur de l’équipe visiteuse, Bentayeb n’a qu’à pousser le ballon au fond des filets sur un service facile d’Amadou Ba (1-0), pour leur première occasion du match. Cette piqûre à froid n’a pas eu le don déstabiliser Heist. Les Anversois, recollent rapidement au score via leur ailier gauche, Bamona, pour son cinquième but de la saison. La suite de la première mi-temps est alors à l’avantage des visiteurs qui se procurent les plus grandes opportunités.

Au retour des vestiaires, l’URLC se crée plus d’occasions en trois minutes que sur les 45 premières, mais voit un bon Van Aerschot s’interposer. Le scénario de la rencontre est alors impacté par une deuxième jaune pour simulation de la part de Bouchentouf. La Louvière désormais à dix souffre mais va résister aux assauts du KSK pour accrocher le nul. Un bon point à prendre pour l’équipe locale au vu de cette exclusion évitable.

URLC - Heist 1-1

URLC: Dannel, Diakhate, Luhaka, Ba (67e Di Chiello), Aydouni, Cisse, Bouchentouf, Nkou (67e Fortune), Bentayeb (84e Prokhorov), Mukala, Salem-Ngabou (84e Kaba)

Heist: Van Aerschot, Nys, Absisan, Benhamou (56e Van Keilegom), Orye, Englebert, Troonbeeckx (88e Quadflieg), Lemti, Meddour, Vande Cauter, Bamona

Arbitre: A. Urbain

Avertissements: Luhaka, Bouchentouf, Dannel, Salem-Ngabou

Exclusions : Bouchentouf

Les buts: 7e Bentayeb (1-0) ; 23e Bamona (1-1)