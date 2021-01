Nicolas Leroy a retrouvé un club en P1 liégeoise Sport régional Matthias Sintzen Le solide défenseur retrouve une série qu'il connait bien. © FACEBOOK

Pascal Collin, le coach de Melen, l'avait dit: il cherchait encore un défenseur après avoir bien travaillé sur son secteur offensif. Et c'est désormais chose faite avec un élément qui connait la série comme sa poche. Le défenseur central de 22 ans, Nicolas Leroy, arrive du Stade Disonais, avec qui il était monté de P1 en D3 ACFF en fin de saison dernière.



Lors des quelques matchs joués en 2020-2021, il n'a pas souvent eu l'occasion de s'exprimer à cause de la concurrence importante. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait décidé de quitter les Stadistes. "C'est un gaucher de la région qui a une très bonne formation", souligne le T1 des Mauves. "Il avait d'autres offres mais a choisi de venir chez nous, je suis content."



Autre bonne nouvelle de la journée pour Melen: la prolongation de Laurent Bodet à la tête de l'équipe de P3. "Continuer à travailler avec lui était une priorité pour moi", poursuit Pascal Collin. "Nous nous entendons bien et le passage des joueurs d'une équipe à l'autre se passe également très bien."



Le travail se poursuit mais le noyau est presque au complet.