Depuis quelques jours et le début des championnats du football amateur, la polémique ne cesse d’enfler sur les réseaux sociaux ainsi qu’aux abords des terrains de football. Le sujet du litige? La nouvelle application «RBFA» de l’Union belge de football. Celle-ci connaît effectivement de nombreux bugs et un message d’erreur apparaît à chaque fois que l’on tente de se connecter. Impossible donc pour tous les amateurs de ballon rond de consulter les résultats après les rencontres.

Du côté de l’Union belge de football, on reconnaît sans ambages qu’il y a quelques problèmes. "Nous avons reçu de nombreuses critiques et on s’excuse déjà pour tous les désagréments causés, explique Pierre Cornez le responsable de la communication à l’Union belge. Ce week-end, il y a eu une saturation. On ne s’attendait pas à avoir autant de monde sur notre application et les serveurs ont littéralement explosé."

Pas de panique, la fédération promet de tout faire rentrer dans l’ordre pour le prochain week-end de championnat. "On a localisé la cause de ces soucis techniques et nous mettons tout en œuvre pour éviter que cela se reproduise, poursuit Pierre Cornez. Une mise à jour complète et très importante sera effectuée pour la prochaine journée de championnat. On sait que le football amateur génère beaucoup de passion et nous allons régler cela le plus rapidement possible. Nous comprenons bien entendu les critiques, mais nous ne sommes pas les seuls à qui cela arrive."

Cette nouvelle version de l’application devrait être disponible dans les prochains jours sur App Store et Play Store.