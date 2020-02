Ištvan Dudaš, ancien portier du Sporting de Charleroi, est aujourd’hui l’entraîneur des derniers remparts de l’Olympic (D1 amateurs). Gardien depuis les années 80, l’homme a pu constater l’évolution d’un poste qu’il connaît sur le bout des doigts. Analyse et entretien avec une référence dans son domaine.

Ištvan Dudaš, vous avez toujours voulu occuper cette fonction ?

"Quand j’ai dû faire face à des blessures, à l’époque du Brussels, j’y ai songé. Mais l’Olympic m’a proposé une dernière pige, avec la perspective de reprendre ce poste. J’ai donc accepté. J’ai travaillé avec les jeunes. Aujourd’hui, je suis au sein de l’équipe première depuis dix bonnes années."

Vous jouez au football depuis les années 80. C’est un poste qui a évolué ?

"C’est le poste qui a le plus évolué, ces dernières années. Quand j’étais un jeune joueur pro, on nous demandait simplement de dégager le plus loin possible. Aujourd’hui, un gardien est le premier relanceur de son équipe. J’ai consulté les statistiques de Ter Stegen à Barcelone. Il a effectué 10 arrêts contre 69 passes. Il était le troisième relanceur de son équipe. Cela veut tout dire !" (...)