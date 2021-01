Nouveau comité de crise mardi à l'Union belge: la saison blanche pour le football amateur plus que jamais sur la table ! Sport régional Rédaction régionale Nouveau coup dur pour le sport amateur. Le Comité de Concertation de ce vendredi ne laisse pas entrevoir une reprise avant le mois de mars. Le football non-professionnel va devoir revoir ses plans. © Cameriere/montage

Alors que l'on espérait un retour aux entraînements à la mi-janvier pour les plus de 12 ans et une reprise des compétitions un peu plus tard, rien de tout cela. Le football amateur (comme les autres sports) ne reprendra pas avant mars. Une décision qui oblige l'ACFF, la VV et l'Union belge à se réunir à nouveau ce mardi. Et cette fois, la saison blanche est plus que jamais sur la table pour le football de la Nationale 1 à la P4. "C'est certain que nous ne sommes plus aussi optimistes", déclare David Delferière, président de l'Association des Clubs Francophones de Football.



En effet, jouer le demi-championnat imaginé en reprenant les entraînements en mars semble difficilement envisageable. "Les cartouches ne sont pas inépuisables."



Y a-t-il encore d'autres solutions que la saison blanche? "On pourrait dire que l'on change la fin de saison, que l'on joue au mois de juin, à partir du premier avril, alors que ce n'était pas prévu... Mais tout cela sera réexaminé. Plus le temps passe, plus la période est courte pour les clubs qui doivent faire face à leurs obligations financières. En reprenant en janvier, il y aurait eu six mois pour organiser diverses manifestations, faire entrer de l'argent et boucler le budget. En trois mois, il est impossible de remplacer une saison complète à ce niveau."



On l'aura compris, l'heure de la décision semble venue. "A un moment donné, il faudra dire stop ou encore."