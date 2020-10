Vendredi matin, le Comité de concertation a annoncé que le football restait autorisé chez les jeunes jusqu’à 18 ans, avec présence d’un membre du cercle familial.



En soirée, nouveau rebondissement suite à la forte augmentation du nombre de cas positifs dans le sud du pays. Il a finalement été annoncé que, en Wallonie, toutes les compétitions sportives amateurs, chez les hommes et chez les dames, ainsi que les entraînements étaient suspendus jusqu’au 19 novembre pour les plus de 12 ans.



En football, l’Association des Clubs Francophones avait déjà pris en partie les devants en début de journée en annulant les compétitions du football à 11 contre 11 jusqu’au 19 (elles l'étaient déjà ce week-end).



Seules les catégories allant des U6 aux U13 ont donc le droit de jouer et de s’entrainer, sauf si les clubs demandent une remise isolée.

Une réunion à l’ACFF serait tout de même prévue ce lundi afin de faire le point.