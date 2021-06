Ce lundi, la Pro League a aussi pris une décision qui impactera les séries dans le foot amateur avec l'intégration des équipes espoirs des clubs de Pro League

On en parlait depuis quelque temps, c'est désormais acté: les clubs de football amateurs de la D2 ACFF à la P4 pourront effectuer jusqu'à cinq remplacements la saison prochaine. Une mesure prise en raison de la situation sanitaire qui a mis les joueurs à l'arrêt durant de nombreux mois.C'est au terme de plusieurs réunions entre les dirigeants du football amateur francophone que cela a été décidé. Contrairement à ce qui se fait au plus haut niveau, l'Association des Clubs Francophones de Football aimerait que les remplacements puissent se faire n'importe quand et que la règle des trois vagues ne soit donc pas d'application. Pour cela, l'ACFF doit voir ce qu'il est possible de faire avec la Fifa. Quoi qu'il en soit, il pourra y avoir 16 noms sur la feuille de match la saison prochaine. Du côté flamand, le nombre de remplacements sera limité à quatre.En Nationale 1, cinq remplacements pourront avoir lieu.Pour ce qui est de la Coupe de Belgique, il ne faudra plus attendre le 3e tour pour coucher 18 noms sur la feuille. Cela pourra se faire dès le début avec, là aussi, cinq changements permis.