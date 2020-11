Officiel: il n'y aura pas de descendants cette saison dans les championnats régionaux et provinciaux de basket-ball ! Sport régional Rédaction régionale C'est la décision prise par l'AWBB suite à une enquête menée auprès des clubs. © DR

Les championnats de basket-ball sont aussi à l'arrêt, et tout le monde espère qu'ils pourront reprendre le plus vite possible. A ce niveau, on parle des 9 et 10 janvier (avec reprise des entraînements le 5 décembre), des 6 et 7 février (reprise des entraînements le 8 janvier) et des 27 et 28 février (reprise avant le 31 janvier). Ce qui est déjà acté, c'est que la saison doit être terminée pour le 31 mai.



Sur base d'une enquête menée auprès des clubs, et qui récolté plus de 90% de réponses, l'AWBB a décidé qu'aucune équipe ne serait obligée de participer à la reprise de la compétition et si, elle y renonçait, elle retrouverait sa division au début de la saison 2020-2021. Pour les équipes participant à la reprise de compétition, aucune équipe ne descendra d’office au terme de celle-ci.