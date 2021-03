Le football amateur et semi-professionnel est à l'arrêt complet et la saison à été décrétée blanche de la Nationale 1 au dernier échelon du football provincial.

Suite à cela, 51 joueurs sous le statut professionnel évoluant dans l'antichambre du football professionnel belge et des clubs de cette série avaient mandaté un avocat, prétextant notamment qu'ils devaient être considérés comme professionnels et qu'ils étaient privés du droit au travail.

Le dossier est passé devant la CBAS, qui a décrété que la saison était belle et bien terminée. Le Patro Maasmechelen, impliqué dans cette procédure, a d'ores et déjà décidé de ne pas aller plus loin et de "se concentrer sur la saison prochaine".