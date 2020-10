Le communiqué

Jusqu'à présent, les moins de 13 ans étaient toujours autorisés à pratiquer le football. Mais les uns après les autres, les clubs se mettaient à l'arrêt. Une mesure qu'ils prenaient d'eux-mêmes ou que les instances communales imposaient. Mais le football à l'ACFF, c'est désormais de l'histoire ancienne, pour l'instant.L'Association des Clubs Francophones de Football a annoncé ce vendredi soir, au terme du comité de concertation, qu'elle mettait ses compétitions à l'arrêt pour les jeunes également, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a donc plus de football amateur en région francophone. Les amicaux restent cependant autorisés pour les moins de 13 ans.

Suite à une concertation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ACFF suspend ses championnats pour les U6 aux U13, à partir de ce samedi 31 octobre inclus.

Les matches amicaux, stages et entraînements sont autorisés pour ces catégories, dans le respect du protocole qui a été envoyé ce mercredi 28 octobre à tous les clubs.

L’ACFF s’inscrit ainsi dans la volonté des différentes autorités politiques et sanitaires, et plus particulièrement de Madame la Ministre des Sports de la FWB, en autorisant ces activités qui contribuent au bien-être physique et mental des jeunes joueurs en ces temps difficiles, tout en veillant à assurer un environnement de football sécurisé et agréable.

En ce qui concerne les matches de ces samedi et dimanche qui étaient prévus au calendrier pour ces catégories, les clubs respectifs peuvent donc les maintenir en tant que matches amicaux.