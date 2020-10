La fermeture des buvettes et d'autres mesures prise ces dernières heures ont poussé l'AWBB à prononcer la suspension de toutes les compétitions régionales et provinciales jusqu'au 15 octobre inclus . La question était de savoir si les matchs de nationale étaient maintenus.Et la réponse est "oui". En effet, les clubs concernés ont reçu un e-mail de la fédération confirmant que les matchs prévus ce week-end restaient bien au programme. Seuls des cas de Covid dans une équipe pourraient décider d'une annulation de rencontre. C'est notamment le cas pour Spa-Sprimont, en TDM2 A, et Royal Nivelles - United Basket Woluwe, en TDM2 B.Mais quid de la suite? C'est actuellement un grand point d'interrogation...