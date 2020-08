Celle-ci devait commencer ce week-end, et les tours préliminaires étaient prévus le week-end dernier. Finalement, le premier tour de la Coupe se disputera les 29 et 30 août et les quatre tours suivants auront lieu les week-ends d’après, nous confirme l’Union Belge.

Le début du championnat de Nationale 1 était prévu le week-end des 12 et 13 septembre. Il a été décalé au week-end du 26 et 27 du même mois. Le calendrier de la série devrait quant à lui être connu vers la mi-août.