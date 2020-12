Cette saison est un véritable flou pour le football amateur. Rapidement, les clubs non-professionnels ont été stoppés dans leur élan suite à l’évolution de l’épidémie. Une reprise était d’abord prévue début janvier mais le comité de concertation a décidé de prolonger les mesures actuelles jusqu’à la mi-janvier, au moins. L’Association des Clubs Francophones de Football a alors déclaré qu’il n’y aurait pas de reprise avant le début du mois de février.

Depuis lors, de nombreuses réunions ont lieu entre les deux ailes de l’Union Belge pour savoir quelle suite donner aux championnats. Saison blanche ? Un demi-championnat ? Une formule revisitée ? Les options étaient nombreuses, tout comme les avis.



Ce lundi, l’ACFF, la VV et l’Union Belge avaient une nouvelle réunion de comité de crise. L’heure de prendre une décision était venue.



De la Nationale 1 à la P4, il a finalement été décidé de reprendre la compétition le week-end du 13 février et de disputer un demi championnat, sans tour final, jusqu'au 2 mai. Ainsi, ce sera suffisant pour déterminer des montants et des descendants.



Pour les jeunes, la date du 6 février a été retenue.



Tout ceci sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et de la possibilité de reprendre les entraînements à la mi-janvier, comme cela est actuellement espéré.