La situation sanitaire actuelle empêche la saison de se poursuivre.



Le point dans quelques minutes.



Ce vendredi matin, l'ACFF, la VV et la RBFA se sont réunies afin de déterminer ce qu'il adviendrait de la fin de la saison. Elles ont décidé que tous les championnats de la D1 amateurs à la quatrième provinciales étaient définitivement arrêtés et qu'il y aurait des montants et des descendants, selon les critères du règlement.En début d'après-midi, les décisions officielles seront communiquées quant aux noms des montants et descendants dans chaque série, de la D1 amateurs à la P4.