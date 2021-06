Officiel: les vestiaires et douches peuvent rouvrir pour les sportifs amateurs! Sport régional La rédaction régionale C'est la ministre des Sports, Valérie Glatigny, qui a communiqué l'information. © SHUTTERSTOCK

Depuis de longs mois maintenant, le sport amateur est à l'arrêt ou presque. Mais les reprises ont lieu petit à petit dans les différentes fédérations. Cependant, jusqu'à ce jour, les pratiquants devaient venir en tenue de sport et rentrer de la même manière chez eux car les vestiaires et douches n'étaient pas accessibles en raison de la crise sanitaire et du risque de contamination jugé élevé dans ces espaces fermés.



Tout cela est de l'histoire ancienne puisque, dès à présent, les vestiaires et douches peuvent rouvrir pour les amateurs également. Et ce, sans restriction supplémentaire. Le protocole lié au sport amateur est d'application. Une décision qui est finalement tombée assez tôt puisque, samedi encore, il était question du 27 juin. "Un pas de plus vers le retour à la normale qui, avec la disparition prochaine des dernières restrictions en matière d’activités sportives, augure d’un bel été", indique Valérie Glatigny.



L'Association des Clubs Francophones de Football, notamment, peut souffler puisque l'une des conditions de reprise des championnats la saison prochaine était l'accès aux vestiaires. C'est désormais chose faite!