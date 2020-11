Les compétitions sont à présent à l’arrêt pour tout le monde. Vendredi, les moins de 13 ans ont également été informés par l'ACFF qu’ils n’étaient autorisés à disputer des rencontres officielles. Seuls les entraînements, les amicaux et les stages restent permis.

La grande question était de savoir quand les autres catégories pourraient retrouver le chemin des terrains et les matchs de championnat. La date du 19 novembre avait d'abord été mentionnée mais l'idée de reprendre la compétition sans entraînement paraissait totalement loufoque. Après une telle trêve forcée, au minimum deux à trois semaines de préparation seraient nécessaires pour que les joueurs soient prêts et éviter les blessures.



Plus récemment, le Comité de Concertation a mis sur pied de nouvelles règles allant jusqu'au 13 décembre et limitant notamment le nombre de contacts rapprochés. On voyait mal comment les clubs auraient été autorisés à rassembler des dizaines de personnes (joueurs, staffs, dirigeants....) alors que réaliser des tests réguliers au niveau du football amateur semble surréaliste. En tenant compte de cette nouvelle date et des semaines de préparation nécessaires, on se retrouvait rapidement fin décembre.



Réuni ce lundi, le comité de crise a décidé que les compétitions du football amateur ne reprendraient pas avant la fin de l'année civile. Et ce, à condition que la situation sanitaire de notre pays le permette. Dans le meilleur des cas, les entraînements reprendraient le 14 décembre et la compétition le premier ou le deuxième week-end de janvier, cela reste à déterminer.



Cette décision s'applique à tous, de la Nationale 1 au dernier échelon du football provincial. En ce qui concerne la Coupe de Belgique, aucune décision n'a encore été prise.