Jouer au football sans vestiaire et sans buvette semble réellement compliqué pour certains clubs. De plus, la situation sanitaire dans notre pays ne s'améliore pas du tout. Après avoir décidé de suspendre les compétitions pour les plus de 16 ans il y a quelques jours, l'ACFF avait une réunion importante ce mercredi avec les autres fédérations et la ministre Valérie Glatigny. Au cours de cette réunion, il a été recommandé d'annuler les compétitions pour les plus de 12 ans ce week-end . Et ce, en attendant les éventuelles autres décisions du comité de concertation prévu ce vendredi.De son côté, l'ACFF a donc décidé d'annuler les compétitions pour les catégories à partir des U14, soit pour le football à 11 contre 11., communique l'ACFF.