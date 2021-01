Officiel: saison blanche décrétée pour le football amateur! Sport régional Rédaction régionale Le verdict attendu est tombé: la saison 2020-2021 de football amateur est terminée. © SHUTTERSTOCK

Les plans de reprise des entraînements au 15 janvier et de la compétition quelques semaines plus tard ont rapidement dû être abandonnés. Pourtant, réuni le 12 janvier dernier, le Comité de crise de l'Union belge de football avait décidé de ne pas encore acter la saison blanche, attendant des assouplissements lors du Comité de Concertation de ce 22 janvier.



Mais il n'en a finalement rien été puisque le sport amateur n'a même pas été abordé. Sans oublier qu'une reprise était conditionnée à une ouverture des buvettes, des vestiaires et d'un retour (ne fut-ce que partiel) du public. Or sur ces points, le combat est loin d'être gagné.



A nouveau réunis ce lundi en début d'après-midi, les représentants de l'ACFF, de la VV (aile flamande du foot amateur) et de l'Union belge ont officiellement décrété une saison blanche pour le football amateur, de la Nationale 1 à la 4e provinciale, dans l'ensemble du pays. Les compétitions sont donc totalement à l'arrêt jusqu'à la saison prochaine et les entraînements toujours interdits à partir de 13 ans.



Une nouvelle réunion est programmée ce lundi en fin d'après-midi avec les autres fédérations sportives et la ministre des Sports Valérie Glatigny pour discuter, notamment, des entraînements chez les enfants de 13 ans inclus.