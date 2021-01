Officiel: saison blanche pour le basket-ball amateur Sport régional Florent Maron L'arrêt définitif des championnats régionaux et provinciaux a été acté ce dimanche matin. © Lorent

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, l'AWBB vient désormais de le rendre officiel ce dimanche matin: les compétitions régionales et provinciales 2020-2021 ne reprendront plus cette saison. Cette décision concerne les championnats seniors, ainsi que ceux chez les jeunes pour les catégories allant de U14 à U21.



Au niveau national, Basketball Belgium a de son côté décidé de ne pas reprendre les compétitions masculines pour les séries de TDM1 et TDM2.



"Au vu des chiffres de la pandémie à nouveau en hausse, au vu de l'annonce des experts scientifiques de ce vendredi, et finalement, au vu d'une éventuelle reprise des activités, tous sports confondus, début mars, le redémarrage rapide des compétitions devient très difficile. Ce qui signifie qu'un déroulement normal et correct des compétitions avec suffisamment de matchs ne peut plus être garanti", nous apprend le conseil d'administration de l'AWBB via un communiqué ce dimanche en fin de matinée.



"Les club pourront donc s'inscrire à nouveau la saison prochaine, au niveau où ils étaient actifs en début de cette saison 2020-2021. Â un stade ultérieur, des entraînements, des matchs amicaux, les coupes ainsi que des tournois pourront être organisés. Nous contacterons les clubs prochainement pour envisager ces activités futures."



Les compétitions au niveau de l'EuroMillions Basketball League et Top Division Women se poursuivent quant à elles, à l'instar des championnats chez les plus jeunes (U8 à U12).