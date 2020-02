Ce qu'il faut retenir de la P1 Brabant ce week-end.

Des victoires, des partages et aussi des défaites.

FC Schaerbeek 0-4 Stockel

Les joueurs de Thierry Desmet se hissent à la deuxième place, à quatre points du Crossing.

Saint-Josse ayant perdu des plumes sur la pelouse d’Etterbeek, Stockel en profite pour s’emparer de la seconde place grâce à une victoire nette et sans bavure sur le terrain du FC Schaerbeek. Le but d’ouverture signé De Bruille au bout de quelques secondes à peine a facilité la tâche d’une équipe de Stockel qui menait déjà 0-3 à la pause et qui a su gérer son avance pour clôturer la rencontre sur un but de Glouftsis en toute fin de match. “Marquer très rapidement nous a rendu le match plus facile. Par la suite, nous sommes parvenus à enchaîner contre une équipe rugueuse, dure dans les duels. Malgré tout, en étant efficaces, nous menions 0-3 à la pause. L’entame de seconde période a été plus compliquée face à une équipe adverse qui n’avait plus rien à perdre mais qui n’a pas su trouver l’ouverture”, analyse Thierry Desmet.

En s’emparant de la seconde place à dix journées de la fin, Stockel reste dans la course à la montée et pourquoi pas au titre puisque le Crossing n’est qu’à quatre points. “Nous entrons dans le money time. L’ambition est d’aller le plus haut possible et faire mieux qu’au premier tour. Pour l’instant, nous visons match après match car nous sommes dépendants des résultats des autres. Nous n’avons pas notre sort entre nos mains, d’autant que le Crossing est impressionnant.”

Les buts : 1 e De Bruille (0-1), 26 e Glouftsis (0-2), 31 e De Bruille (0-3), 90 e Glouftsis (0-4).





Waterloo – Crossing 0-2

Le leader n’a pas tremblé et réalise une excellente opération en accentuant son avance en tête du championnat grâce à une entame de deuxième mi-temps parfaite.

Les buts : 46 e Gajanovic (0-1), 54 e Olojede (0-2).





Etterbeek – St-Josse 1-1

Ce début d’année 2020 est décidément bien compliqué pour une équipe de Saint-Josse qui ne cesse de perdre des points. Même si ici, on peut parler d’un point sauvé avec une fin de match dantesque.

Les buts : 85 e Bilong (1-0), 87 e El Yassini (1-1).





BX – Ophain 2-0

Le BX ne tremble et reste accroché à sa 4e place, tout en lorgnant sur Saint-Josse et Stockel qui ne sont pas très loin au-dessus.

Les buts :40e Es-Sadiki (1-0), 65e Bah (2-0).





Lasne-Ohain – Nivelles 1-1

Un but de Demeur pour l’ouverture du score locale, un penalty manqué pour Nivelles et puis finalement une égalisation en toute fin de match. À noter que Vincent Kohl sera le coach de Nivelles la saison prochaine, suite à l’envie de Julien Darquenne de faire un pas de côté à ce niveau.

Les buts : 50 e Demeur (1-0), 88 e (1-1).





Villers – Genappe 1-4

Villers comptait sur ce derby pour renouer avec la victoire mais le changement d’entraîneur opéré en semaine à Genappe semble avoir porté ses fruits.

Les buts : 2 e Tabard (0-1), 12 e Gasmi sur pen. (0-2), 30 e Bertrand (0-3), 33 e Boreux (1-3), 65 e Vlaminck (1-4).





Sp. BXL – Ixelles 0-0

Un duel accrocheur et pas de but pour un partage équitable des points.





Stade Everois – Boitsfort 2-0

Une nouvelle défaite pour des Boitsfortois dont les carottes semblent bien cuites. Du côté du Stade Everois, cette victoire rassure tout le monde et permet de s’éloigner de la zone dangereuse.

Les buts : 29 e Druet (1-0), 62 e Sow (2-0).