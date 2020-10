Snef – Soignies 1-0

La voilà la première victoire pour Snef ! Après un petit point pris en trois rencontres, les troupes de Rudy Navez ont vite pris l’avance dans ce match, via Giuseppe Losacco. Pour Soignies, le bilan est mitigé : les Sonégiens ont pris sept points en cinq rencontres.

Le but : 19e Losacco (1-0).





Le Roeulx-Gilly (arrêté)

Match arrêté sur le score de 3-3 au Roeulx. L’arbitre a renvoyé les joueurs au vestiaire après le jet par un supporter local d’une bouteille en verre sur le terrain.





Morlanwelz – Péruwelz (Remis)





Biévène – Monceau 1-2

Biévène avait pourtant ouvert le score. “Nous avons bien débuté le match en pressant haut”, confie Nicolas Delvingt, le portier de Biévène. “Après 15 minutes, Monceau a été réduit à dix suite à un tacle trop appuyé. Milo Hinnens ouvre la marque d’une très belle demi-volée à la 25e. Je concède un penalty inexistant à la 44e sur une sortie où je prends le ballon, mais j’arrête le penalty. Nous avons mal démarré la seconde période en encaissant un but et on prend le deuxième sur un penalty en fin de match.”

Les buts : 25e Hinnens (1-0), 54e et 85e sur pen. Vanhorick (1-1 et 1-2).





Montignies – Molenbaix 2-0

À la maison, Montignies a trouvé le moyen de faire la différence pour la première fois de la saison. Après 3 nuls consécutifs, les hommes de Thierry Briquet ont arraché leur première victoire.

Les buts : 42e Gaspard (1-0), 81e Bah (2-0).