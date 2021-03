L’information dévoilée ce mardi a fait beaucoup de bruit au sein du football amateur. Les clubs ne recevront pas l’argent promis pour leur Label ACFF de 2020, faute de moyens. C’est ce qui ressort d’une réponse de la ministre Glatigny à une interpellation d’André Antoine au parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles, l'argent de ces primes étant du resort de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pas de l'ACFF.

Si l’information scandalise, c’est que les montants ne sont pas anodins et que beaucoup d’efforts ont été consentis par les clubs pour obtenir un Label. Pour les une et deux étoiles, le montant est respectivement de 1.000 et 5.000 euros. Pour les trois étoiles, il est de 10.000€.